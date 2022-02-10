Бухарест, 10 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Румынии начала специальную проверку в рамках дела о возможном плагиате в научной работе действующего премьер-министра страны Николае Чукэ. Об этом 10 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, специальная экспертная комиссия проверит докторскую диссертацию Н. Чукэ на предмет соответствия с трудами других румынских ученых и рефератами местных студентов. С этой целью прокуратура изъяла соответствующие документы из архива Национального университета обороны им. Кароля I, где обучался и преподавал нынешний руководитель румынского правительства.

Напомним, в январе популярное бухарестское издание PressOne опубликовало статью, в которой утверждалось, что премьер-министр Николае Чукэ в 2003-м году списал диссертацию под названием «Аспекты участия румынской армии в многонациональных совместных операциях». Румынский премьер отвергает все обвинения в свой адрес.