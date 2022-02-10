Москва, 10 февраля, 2022, 12:14 — ИА Регнум. За минувшие сутки в России госпитализировали 19 466 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 10 февраля сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Количество госпитализаций составило 19 446 человек, на 3,63% меньше по сравнению с 9 февраля», — рассказали в штабе.

Согласно данным ежедневной сводки, за сутки выявили 197 076 заражений вирусов во всех регионах страны, скончался 701 пациент, выздоровели и были выписаны более 106 тыс. человек.

Среди российских регионов по суточному приросту заражений лидерами оказались Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Красноярский край и Свердловская область.