Новосибирск, 10 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Новосибирске с 17:00 (время местное) сегодня, 10 февраля, до 17:00 11 февраля сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

«Продолжаются НМУ первой степени опасности», — говорится в прогнозе.

Из-за грязного воздуха в городе объявлено штормовое предупреждение.