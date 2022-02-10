Стокгольм, 10 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Правительство Швеции намерено ужесточить уголовное наказание за совершение преступлений с использованием холодного оружия. Об этом 9 февраля в ходе пресс-конференции объявил министр юстиции и внутренних дел Морган Йоханссон, передает телеканал SVT.

Холодное оружие

«Мы уделяем особое внимание ужесточению наказаний там, где существует риск применения холодного оружия в целях осуществления насилия», — заявил на пресс-конференции министр Йоханссон.

В Швеции число преступлений с использованием холодного оружия в последнее время увеличилось, и правительство видит риск того, что после ужесточения наказаний за преступления с применением огнестрельного оружия злоумышленники будут использовать холодное оружие для совершения тяжких преступлений.

Теперь власти предлагают увеличить максимальное наказание за преступления средней тяжести с шести месяцев до одного года лишения свободы. За тяжкие преступления с применением холодного оружия максимальным наказанием может быть лишение свободы на срок до двух лет.