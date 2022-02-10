Астана, 10 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, депутат Мажилиса (парламента) республики Дарига Назарбаева должна сложить депутатские полномочия после беспорядков, которые произошли в январе. Об этом 10 февраля заявил журналистам депутат правящей партии «Нур Отан» Айдос Сарым.

Yakov Fedorov Офис партии «Нур Отан» в Нур-Султане

«Ситуация, которая привела к январской трагедии и, скажем, та авторитарная система, которая сложилась в Казахстане, напрямую связывается в том числе с её именем», — сказал Сарым.

По его мнению, в обществе сложилось недоверие и недовольство, и нужно на это реагировать. Отставка, как отметил депутат, «нормальная мировая практика».

Сарым добавил, что имя Назарбаева останется в истории Казахстана, несмотря ни на что.

Напомним, ранее в Казахстане приняли закон, который лишает Назарбаева всех рычагов влияния на политику республики. Его отстранили от должностей, которые он должен был занимать пожизненно, оставив только право выступать перед парламентом, входить в состав Конституционного совета и быть почетным сенатором.