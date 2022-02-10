Ярославль, 10 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В Ярославской области за сутки 233 человека было госпитализировано из-за заболевания COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов Госпитализация

Общее число выявленных случаев заражений за сутки в области снова максимальное — 1386 человек, ещё 456 выздоровели и 8 скончались.

Всего в регионе с начала пандемии выявили 103 тысячи 635 случаев заражения. Из них 85 тысяч 281 человек выздоровел и 2 тысячи 175 человек погибло.