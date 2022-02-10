Женева, Швейцария, 10 февраля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Запад своими голословными обвинениями в адрес России пытается ввести мир в заблуждение, чтобы скрыть настоящие причины глобальной напряжённости. Об этом заявил постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Сальваторе Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

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По его словам, Запад и прежде всего англосаксы развязали на фоне ситуации на Украине такую антироссийскую истерию, что её одиозные масштабы озадачили даже украинское руководство. Это парадокс, но размещение и манёвры на российской территории российских войск подаются как «угрозы международному миру и ‎безопасности».

«Мало того, что это попросту неприемлемое ‎вмешательство в суверенные дела нашего государства, но ещё и попытка ‎ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах ‎текущей глобальной напряженности», — сказал Гатилов в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что особый цинизм заключается следующем: бездоказательные заявления о якобы российской угрозе исходят от США, государства с рекордным оборонным ‎бюджетом и числом зарубежных военных баз.

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