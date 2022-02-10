Стокгольм, 10 февраля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Партия «Левых» готова сидеть в кабинете министров вместе с «Центристами», если этого потребуют обстоятельства. Об этом вечером 9 февраля в эфире телеканала SVT заявил представитель «Левых» по экономическим и политическим вопросам Али Эсбати.

Левая партия. Швеция. Логотип

«Может потребоваться так, что «Центристы» должны быть с большинством, чтобы мы не допустили до власти коричнево-голубое правительство», — заявил Эсбани, намекнув на «Шведских демократов», которых из-за нацистского прошлого в Швеции называют «коричневыми».

По словам Эсбати, не секрет, что «Левые» далеки от «Центристов» по важным политическим вопросам. Несмотря на это, обе партии могут войти в состав правительства, считает политик.

Однако, добавил он, если представитель «Левых» готов сотрудничать с «Центристами», то Анни Лёф и ее партия категорически этого не желают. «Центристы» намерены не допускать до правительственных коридоров как «Левых», так и «Шведских демократов», отметил Эсбани.