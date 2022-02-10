Кемерово, , 12:08 — REGNUM В Кемерове с 18:00 (время местное) сегодня, 10 февраля, до 18:00 13 февраля сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Экология Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР

На этот же период времени на территории Новокузнецка и Прокопьевска объявляются НМУ второй степени опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемерове с 7 по 9 февраля сохранятся неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

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