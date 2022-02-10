Москва, 10 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о стимулировании внедрения быстрых электрозарядных станций. Об этом 10 февраля сообщает сайт России.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Согласно документу, производители и владельцы такого оборудования получат значительные налоговые льготы. Речь идёт о станциях, которые работают от постоянного тока и имеют мощность от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут.

«Постановлением правительства они включены в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности. На находящиеся в перечне объекты и технологии распространяются налоговые льготы (инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации, освобождение от налога на имущество)», — рассказали в правительстве.

Уточняется, что необходимость введения стимулов обусловлена ростом парка электромобилей, что требует также развитие сети зарядных станций. К 2030 году в России планируется развернуть сеть из 29 тыс. электрозарядных станций.