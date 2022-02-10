Москва, 10 февраля 2022, 12:06 — REGNUM Российская сторона готова разрешить проблему с RT DE и DW при желании властей Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова добавила, что сотрудники внешнеполитического ведомства поддерживают контакт с журналистами DW.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Германии было официально запрещено вещание телеканала RT DE и в ответ Москва закрыла корпункт телеканала Deutsche Welle в России, аннулировав аккредитации всех сотрудников его российского бюро и прекратив спутниковое и иное вещание канала в России.
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