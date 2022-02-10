Москва, 10 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Российская сторона готова разрешить проблему с RT DE и DW при желании властей Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Будет у немецкой стороны желание каким-то образом выйти из этой ситуации — мы всегда готовы», — сказала она.

Захарова добавила, что сотрудники внешнеполитического ведомства поддерживают контакт с журналистами DW.

«Всё им объяснили… Мы договорились о том, что мы на связи всегда, что мы будем оказывать им поддержку, как и всегда оказывали, логистическую поддержку, но пока эта ситуация не сдвинулась с мёртвой точки, будет так», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Германии было официально запрещено вещание телеканала RT DE и в ответ Москва закрыла корпункт телеканала Deutsche Welle в России, аннулировав аккредитации всех сотрудников его российского бюро и прекратив спутниковое и иное вещание канала в России.

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