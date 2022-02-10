Стокгольм, 10 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. 9 февраля стало известно, что Швеция предстанет перед Европейским судом в качестве ответчика за нарушение директивы Еврокомиссии об ужесточении контроля над оборотом оружия. В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон считает, что законопроект в Швеции не был принят, поскольку партии в риксдаге не хотят ссориться с важной группой избирателей, а именно охотниками.

Стокгольм. Швеция

Предложение правительства преобразовать директиву Еврокомиссии в закон было остановлено в риксдаге отчасти потому, что оппозиция считает, что ужесточение правил негативно скажется на промысле шведских охотников. Но почему вопрос не был разрешен до сих пор?

«Во-первых, охотники всегда были и остаются важной группой избирателей. Это также одно из проявлений конфликта между городом и деревней в шведской политике, где партии действительно хотят попытаться наладить хорошие отношения с сельскими избирателями. Это проявляется не только в этом вопросе, но и в случае, например, с ценами на бензин и обязательствами по их снижению», — объяснил Кнутсон.

«Если риксдаг не примет закон до начала 2023 года, то да, Швеции придется платить», — ответил журналист.