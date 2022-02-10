Москва, , 12:06 — REGNUM Внутренний конфликт в Донбассе остаётся главной угрозой для безопасности Украины. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделал глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Главная угроза для Украины — это внутриукраинский вооружённый конфликт между киевским режимом и Донецкой и Луганской Народными Республиками», — подчеркнул он.

По словам руководителя СВР, есть только один способ урегулировать конфликт — дипломатический, через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

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Нарышкин также подчеркнул, что Россия не планирует агрессивных действий в отношении Украины. Он отметил, «опасная ложь» о планах России по вторжению на Украину начала распространяться из США, а затем при помощи европейских СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны не делают ничего интеллектуального или практического для того, чтобы разрешить кризис в ситуации вокруг Украины.

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