Джакарта, 10 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Индонезия и Франция договорились о сотрудничестве в области разработки подводных лодок и приобретения спутников, сообщает CNN Indonesia.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Президент Индонезии Джоко Видодо присутствовал при подписании соглашения с Францией. Глава государства приветствовал сотрудничество между двумя странами.

«Я надеюсь, что оборонное сотрудничество будет сосредоточено не только на закупке техники, но и на совместных разработках, производстве, передаче технологий и инвестициях в оборонную промышленность», — заявил президент Индонезии.

Глава государства также выразил надежду, что Франция полностью поддержит Индонезию в G20 в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Франциизаявила, что Индонезия готова купить французские подводные лодки.