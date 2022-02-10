Красноярск, 10 февраля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае приняли закон о резервном фонде, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве финансов.

ИА REGNUM Деньги

Таким образом, в крае будет сформирован резервный фонд. Соответствующий законопроект приняли 10 февраля депутаты Заксобрания региона.

«Резервный фонд Красноярского края призван обеспечить стабильность финансовой системы региона вне зависимости от внешних условий, а также гарантировать устойчивое развитие края», — говорится в сообщении краевого минфина.

По словам специалистов, создание нового финансового инструмента было необходимо в связи с высокой конъюнктурной зависимость краевого бюджета. Запланированные налоговые поступления могут значительно снизиться в случае негативных изменений цен на сырьевых и валютных рынках. Также к снижению доходов могут привести отдельные изменения федерального законодательства. Для сохранения финансовой устойчивости края необходима «подушка безопасности».

Основа резервного фонда — доходы от налога на прибыль организаций, полученные сверх плановых значений. Кроме того, это часть остатков средств краевого бюджета на начало года. Размер фонда будет утверждать закон о краевом бюджете.

Средства фонда можно будет использовать для финансирования утверждённых расходов бюджета при недостаточном объёме его доходов.

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