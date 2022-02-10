Барнаул, , 12:05 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 10 февраля, вновь заразился коронавирусом. О положительном результате теста известил телеграм-канал правительства региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко часто нарушает масочный режим Altairegion22.ru

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«Глава региона чувствует себя хорошо, симптомы заболевания пока никак не проявлялись. Тем не менее, он самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно. Правительство края работает в обычном режиме», — пояснили чиновники.

Что за «обычный режим работы» — не сказано, но 31 января 2022 года в связи со значительным ухудшением ситуации с распространением коронавируса и его штамма «Омикрон» (в регионе ежедневно выявляют более четырёх тысяч новых носителей), власти Алтайского края извещали о переходе на дистанционный режим работы.

Напомним также, в сентябре 2021 года, после недельной самоизоляции алтайский губернатор угодил в Алтайскую краевую клиническую больницу с двухсторонний пневмонией.

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Также известно, что Томенко прошел вакцинацию и ревакцинацию «Спутником V».

Как сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 3 февраля заражение коронавирусом подтвердилось у главы администрации Барнаула Вячеслава Франка. Это произошло на следущий день после того, как он вместе с губернатором Виктором Томенко принимал участие в массовом публичном мероприятии — вместе с другими чиновниками он возложил цветы к Мемориалу Славы в честь 79-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Оба заболевших чиновника в игнорировали индивидуальные средства защиты.

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