Магас, 10 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Ингушетия получила архивные записи начала XX века, долгие годы хранившиеся в Национальной библиотеке Франции имени Франсуа Миттерана. Приобрел их и передал в Государственную архивную службу Ингушетии руководитель франко-ингушского исследовательского центра Иса Боков, сообщили в пресс-службе госархива.

Тимур Зиев / Timur Ziev Ингушетия

«Компакт-диск с фольклорными аудиозаписями, сделанными в Ингушетии в 1911 году и включающими религиозные песнопения (назамаш) и записи шуточного сватовства (зоахалол) переданы сегодня в Государственную архивную службу Республики Ингушетия руководителем франко-ингушского исследовательского центра Исой Боковым», — говорится в сообщении ведомства.

По данным специалистов, уникальные записи многоголосного хорового пения и сольные записи известного богослова начала XX века Озиева Ильяса Эфенди, шуточные фольклорные записи представляют огромное значение для истории и культуры Ингушетии.

По словам Исы Бокова, в настоящее время центр продолжает поисковую работу архивных материалов и артефактов в библиотеках вузов и национальных музеях Франции, Германии, Норвегии и Польши.