Брянск, 10 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Подача воды возобновлена в микрорайон Новый городок в Брянске, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Повреждение трубопровода диаметром 500 мм произошло накануне на водозаборе «Камвольный». Это привело к вынужденной остановке насосной станции. Без воды остались около 50 многоквартирных домов. Аварийно-восстановительные работы вели четыре ремонтные бригады городского водоканала.

«Водоснабжение полностью восстановлено. Водозабор работает в штатном режиме», — отметил директор МУП «Брянский городской водоканал» Олег Боровиков.

Насосную станцию запустили 10 февраля в 03:40.