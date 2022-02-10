Москва, 10 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Сегодня, 10 февраля, президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Министерства иностранных дел с профессиональным праздником — Днём дипломатического работника, сообщается на сайте Кремля.

Антон Привальский ИА Красная Весна МИД

Президент подчеркнул, что российские дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг. Благодаря их усилиям развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнёрами на всех континентах.

«Обстановка в мире становится всё более турбулентной и напряжённой. Поэтому безусловно, нужно добиваться получения от США и НАТО юридически закреплённых гарантий безопасности России», — отметил Путин и пожелал дипломатам с полной отдачей делать всё возможное для укрепления позиций РФ.

ИА REGNUM сообщало, президент РФ Владимир Путин ежегодно направляет поздравления сотрудникам МИД с профессиональным праздником.

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