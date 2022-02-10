Улан-Удэ, , 12:01 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки госпитализировали 271 пациента с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего в ковидных госпиталях республики к 10 февраля лечатся 2024 человека.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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152 тяжёлых больных находятся в реанимации, 67 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё чуть менее 30 тыс. носителей коронавируса.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2432 койки: заняты — 2024, свободны — 408 коек. Занятость коечного фонда составляет 83,2%», — отметили в оперштабе.

Добавим, что к настоящему времени в республике завершили первичную вакцинацию более 461 тыс. человек или 64,1% взрослого населения. Повторно вакцинировались почти 108 тыс. жителей.