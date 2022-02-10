Афины , 10 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Три крупных контракта на поставку вооружений были представлены в парламенте Греции для ратификации в среду, 9 февраля. Об этом сообщает AMNA.

Airwolfhound Истребитель Rafale

Речь идет о контрактах на покупку 18 истребителей Rafale, трех фрегатов Belharra из Франции и 44 подводных торпед Sea Hake Mod 4 из Германии.

Обсуждение вопроса о ратификации договоров в соответствующем парламентском комитете начнется в пятницу, 11 февраля, а голосование на пленарном заседании парламента состоится во вторник, 15 февраля.