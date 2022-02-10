Каракас, , 13:15 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал депутатов Национальной ассамблеи принимать законы, способствующие экономическому восстановлению страны. Об этом сообщает El Universal.

Николас Мадуро Agencia de Noticias ANDES

Как уточняют журналисты, Мадуро произнёс речь на мероприятии, посвящённом развитию предпринимательства в сфере автомобилестроения. Президент заявил, что парламент должен продолжать помогать «всестороннему восстановлению экономики».

«Нам пришлось пережить пятилетний политический кризис, который навредил стране катастрофически. Развитие экономики отстало, и мы до сих пор не можем справиться с этим до конца. Оппозиция намерена продолжать саботировать экономику, они уже просят ввести санкции против страны. Они причинил нам большой ущерб», — сказал президент.

Глава государства также объявил о создании Национальной службы по развитию предпринимательства Венесуэлы, «которая призвана сформировать институты, необходимые для восстановления предпринимательства, и таким образом способствовать продвижению страны к экономическому процветанию».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил об интересе оппозиции к возобновлению переговоров с правительством Боливарианской Республики, прерванных осенью в Мексике.

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