Мадуро обвинил оппозицию в развале экономики Венесуэлы
Каракас, 10 февраля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал депутатов Национальной ассамблеи принимать законы, способствующие экономическому восстановлению страны. Об этом сообщает El Universal.
Как уточняют журналисты, Мадуро произнёс речь на мероприятии, посвящённом развитию предпринимательства в сфере автомобилестроения. Президент заявил, что парламент должен продолжать помогать «всестороннему восстановлению экономики».
«Нам пришлось пережить пятилетний политический кризис, который навредил стране катастрофически. Развитие экономики отстало, и мы до сих пор не можем справиться с этим до конца. Оппозиция намерена продолжать саботировать экономику, они уже просят ввести санкции против страны. Они причинил нам большой ущерб», — сказал президент.
Глава государства также объявил о создании Национальной службы по развитию предпринимательства Венесуэлы, «которая призвана сформировать институты, необходимые для восстановления предпринимательства, и таким образом способствовать продвижению страны к экономическому процветанию».
Как сообщало ИА REGNUM, 28 января самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил об интересе оппозиции к возобновлению переговоров с правительством Боливарианской Республики, прерванных осенью в Мексике.