Казань, , 12:01 — REGNUM Жительница города Казани, поверив телефонному мошеннику, перевела на указанные 34 «безопасных счета» почти 1 млн рублей. Пострадавшая обратилась в полицию, сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Казани.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Женщине вечером 31 января позвонил неизвестный и представился банковским работником. По его словам, со счетов горожанки мошенники пытаются списать денежные средства. Для сохранности деньги необходимо перевести на «безопасный счет». Женщина поверила в услышанное и за два дня сняла со счетов все деньги. Вечером ей снова позвонили и рекомендовали положить наличность на другой счет. Для достоверности мужчина прислал на мессенджер потерпевшей документы центрального банка. Снова поверив злоумышленнику, женщина перевела 480 тыс. рублей на 33 продиктованных счета. Затем лжебанкир перезвонил и убедил женщину в необходимости оформления кредита, чтобы деньги не ушли злоумышленникам. Заявительница выполнила очередные указания, положив на еще один продиктованный счет, взятые в кредит полмиллиона рублей.

Позднее родители посоветовали потерпевшей обратиться в полицию.

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