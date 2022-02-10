Алжир, 10 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Полиция Алжира ввела новые методы профилактики особо тяжких преступлений. Об этом сообщает Algerie 24.

Флаг Алжира

По данным журналистов, на местном телевидении были впервые продемонстрированы кадры признания двоих человек, обвиняемых в нарушении уголовного законодательства страны.

Отмечается, что подозреваемые были арестованы за торговлю боевым оружием, которое продавалось криминальным группировкам и террористическим организациям.

Ранее подобная практика применялась только к членам террористических формирований.

По информации журналистов, власти рассчитывают, что подобная практика удержит потенциальных преступников, опасающихся за репутацию своих семей. В будущем планируется распространить практику трансляции признаний на другие категории преступников, включая тех, кто занимается махинациями с банковскими картами и переводами финансовых средств в другие страны.