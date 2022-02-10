Ташкент, , 11:56 — REGNUM Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) задержали замхокима (замглавы администрации) Миришкорского района Кашкадарьинской области Узбекистана, который подозревается в махинациях с землей. Об этом 10 февраля сообщает Подробно.уз.

Арест

Задержанный, имя которого не сообщается, также занимал должность начальника отдела по поддержке махалли и семьи.

По версии следствия, чиновник, войдя в доверие гражданина, намеревающегося заняться животноводством, потребовал у него 40 тысяч долларов за выделение 500 гектаров земельной площади в Миришкорском районе. Следователи считают, что подозреваемый также пообещал через своих знакомых добиться выделения еще 500 гектаров из резервного фонда Мубарекского района и попросил за это 40 тысяч долларов.

Отмечается, что чиновник был задержан при получении 50 тысяч долларов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ведется следствие.