Грозный, 10 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Три субъекта Северо-Кавказского федерального округа вошли в пятерку регионов-лидеров в России по естественному приросту населения в 2021 году. Несмотря на сложную ситуацию последних лет из-за коронавируса, положительные результаты по этому показателю отмечаются всего в десяти субъектах России. Среди них Чечня, Ингушетия и Дагестан, пишет РИА Дербент.

Иван Шилов ИА REGNUM Демографический кризис

Согласно данным, приведенным порталом, в Чечне население увеличилось на 14,2%, Ингушетии — на 12,1%, в Дагестане — на 7,8%. При этом «по абсолютным цифрам Дагестан сохраняет лидерство (+24,6 тыс. человек), немного уступает ему Чечня (+21,4 тыс. человек), на третьем месте Ингушетия (+6,3 тыс. человек)».

Среди регионов, вошедших в пятерку субъектов РФ с естественным приростом рождаемости, также Тува и Ямало-Ненецкий АО. А по абсолютной убыли населения в тройке антилидеров Московская область (-52,2 тыс. человек), Ростовская область (-42,6) и Москва (-41,4).

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