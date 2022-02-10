Нью-Дели, , 11:53 — REGNUM Расчеты в национальных валютах между Россией и Индией уже составляют десятки процентов от общего объема торговых сделок двух стран, заявил в интервью РИА Новости назначенный посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов.

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«Мы планомерно наращиваем платежи в национальных валютах. Могу сказать, что по состоянию на первое полугодие прошлого года доля рубля в общих расчетах с Индией уже составляет десятки процентов. Причем расчеты в рублях за услуги — это уже больше половины объема. За товары чуть меньше, но все равно десятки процентов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что Москва заинтересована в более активном взаимодействии Нью-Дели с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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