Лондон, 10 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 10 февраля вылетает с визитом в Бельгию и Польшу, чтобы обсудить вопросы укрепления обороны Европы. Об этом сообщили в офисе главы британского правительства.

Stemoc Борис Джонсон

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В Брюсселе Джонсон посетит штаб-квартиру НАТО, где встретиться с главой Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудят предложение Великобритании укрепить обороноспособность альянса. Инициатива предполагает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолётов британских ВВС в Южной Европе и направление британских военных кораблей в Восточное Средиземноморье.

Как отмечает Reuters, визит состоится на фоне напряжённости в связи с ситуацией с безопасностью на Украине.

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В Польше Джонсон вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким посетит британских солдат, дислоцированных в этой стране, а также встретится с президентом Анджеем Дудой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба британского правительства заявила, что для поддержки Североатлантического альянса и своих союзников на случай «гуманитарного кризиса» на восточном фланге Великобритания приведёт в состояние готовности ещё тысячу военных.