Нур-Султан, , 11:52 — REGNUM Сотрудники прокуратуры Казахстана возбудили 133 уголовных дела в отношении силовиков, которых подозревают в превышении полномочий во время январских беспорядков. Об этом 10 февраля сообщил, выступая в Мажилисе (парламенте) республики заместитель генерального прокурора Ерлик Кененбаев.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многие из задержанных не знают своих прав и не имеют защитников. В большинстве случаев полицейские этим пользуются. Причина в том, что нет четко регламентированного порядка работы. Январские события — наглядное тому подтверждение», — сказал Кененбаев.

Он сообщил, что силовиков обвиняют гибели задержанных и совершении пыток. Также были случаи незаконного задержания граждан. В основном это происходило при начальной стадии следствия в полиции.

Всего в республике зарегистрировали 250 жалоб на действия силовиков во время беспорядков. Этими делами занимаются процессуальные прокуроры.