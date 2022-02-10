Кемерово, , 11:58 — REGNUM В Кузбассе признаны не состоявшимися торги, в рамках которых планировалось выбрать подрядчика для строительства крупного социального объекта — общеобразовательной школы на 1225 учеников. Даже высокая начальная цена — более 1,8 млрд рублей — не помогла привлечь участников. На тендер не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на итоговый протокол.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 07.02.2022 05:00:00 (по московскому времени) не подано ни одной заявки», — уточняется в протоколе.

Напомним, школу с универсальным спортивным блоком планировали построить в квартале 45−46 Центрального района Новокузнецка до 30 ноября 2023 года. Для этих целей был выбран участок площадью более 35,7 тыс. кв. м.

Напомним, в 2021 году отмечался рост цен на стройматериалы, что привело к увеличению себестоимости строительства в том числе и объектов, возводимых на бюджетные средства.