Кемерово, 10 февраля, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Кузбассе признаны несостоявшимися торги, в рамках которых планировалось выбрать подрядчика для строительства крупного социального объекта — общеобразовательной школы на 1225 учеников. Даже высокая начальная цена — более 1,8 млрд рублей — не помогла привлечь участников. На тендер не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на итоговый протокол.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 07.02.2022 05:00:00 (по московскому времени) не подано ни одной заявки», — уточняется в протоколе.

Напомним, школу с универсальным спортивным блоком планировали построить в квартале 45−46 Центрального района Новокузнецка до 30 ноября 2023 года. Для этих целей был выбран участок площадью более 35,7 тыс. кв. м.

Напомним, в 2021 году отмечался рост цен на стройматериалы, что привело к увеличению себестоимости строительства в том числе и объектов, возводимых на бюджетные средства.