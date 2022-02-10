Вальядолид, Испания, , 11:49 — REGNUM Председатель правительства Испании Педро Санчес подчеркнул значение соглашения, достигнутого с профсоюзами о повышении минимальной заработной платы до одной тысячи евро. Соответствующее заявление он сделал в ходе предвыборной встречи в Сории, сообщает агентство EFE.

Педро Санчес Sanchezcastejon.es

По его словам, «совсем недавно быть «евротысячником» [исп. неолог. mileurista — прим. ИА REGNUM] было несбыточной мечтой для многих работников» в Испании, а теперь это «реальность».

В испанском автономном сообществе Кастилия и Леон 13 февраля должны пройти выборы в региональный парламент.