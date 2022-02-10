Москва, 10 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Ничего не знают о мерах в области борьбы с пропагандой наркотиков в интернете около поливины жителей России (48%). Считают меры недостаточными 31%,. достаточными — 15%, приводит 10 февраля данные опроса ВЦИОМ.

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Пропаганда наркотиков в интернете встречается редко или совсем не встречается (по 15%). 13% видят ее довольно часто, каждый десятый — нечасто (10%). Затруднились ответить 40%.

По 81% граждан пропагандой наркотиков называют явные призывы к употреблению и подробное описание изготовления или покупки наркотических веществ, информацию о местах и способах приобретения наркотиков (79%), подробную инструкцию по употреблению наркотика (76%), описание позитивных последствий употребления (73%) и т. д.

Опрос среди 1600 граждан РФ старше 18 лет проведён по телефону 21 ноября 2021 года. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, около трети жителей России (30%) считают, что в стране людей, принимающих наркотики стало меньше.

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