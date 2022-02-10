Горно-Алтайск, , 11:48 — REGNUM В Республике Алтай в январе 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 2,9% по сравнению с декабрём 2021 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата.

Потребительская корзина Svopi.ru

В результате, к концу месяца потребительская корзина стоила 5688 рублей в расчёте на одного человека. При этом товары и услуги в республике в среднем подорожали на 1%.

«Цены на продовольственные товары выросли на 1,4%, непродовольственные товары — на 0,4%, тарифы на услуги — на 1,8%», — добавили в службе статистики.

Напомним, отметки в 5 тыс. рублей стоимость продуктовой корзины в республике достигла в октябре 2020 года.

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