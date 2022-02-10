Сеул, 10 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подтвердил свое решение уйти из политики в конце своего президентского срока. Об этом сообщает Chosun Ilbo.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

В письменном интервью, проведенном совместно с информационным агентством Yonhap и семью крупными мировыми информационными агентствами, южнокорейский лидер повторил, что не планирует заниматься политикой или общественной деятельностью после выхода на пенсию.

Он акцентировал внимание на том, что хочет стать «забытым человеком» .

«Если честно, у меня не было времени подумать о своей жизни после выхода на пенсию, — сказал Мун Чжэ Ин. — Несмотря на то, что строительство резиденции в Янсане практически завершено, я видел её только на фотографиях из новостных сводок».

В ответ на вопрос о готовности стать специальным посланником в КНДР после президентства, Мун Чжэ Ин сказал, что примет решение после того, как поступит соответствующее предложение.