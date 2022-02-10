Париж, 10 февраля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что Индонезия готова купить французские подводные лодки. Об этом министр написала в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

«Наше сотрудничество распространяется и на военно-морскую область: Индонезия объявила о намерении приобрести две подводные лодки французского производства «Scorpène», — написала Флоренс Парли в своем аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии подписал контракт на поставку шести французских истребителей Rafale.