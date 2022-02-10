Новосибирск, , 11:44 — REGNUM В Новосибирской области решение о формате обучения в школах после 13 февраля будет принято в пятницу, 11 февраля. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирь» со ссылкой на вице-губернатора региона Сергея Нелюбова.

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«Решение будет принято в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации с учётом мнения Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 января в Новосибирской области был введён всеобщий дифференцированный карантин для школьников — до 13 февраля.

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