Чебоксары, 10 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Жители Чувашии стали реже жаловаться в следственное управление СКР, но при этом возросло количество обращений в интернет-приёмную и на телефон доверия. Много жалоб было в отношении сотрудников государственных учреждений, чиновников и судей. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

В целом количество обращений и жалоб в ведомство за год сократилось на 14,7%, с 6014 до 5129.

В то же время стали чаще писать в интернет-приёмную: за год получено 570 писем, что на 7,1% больше уровня 2020 года (532). Из них к компетенции управления отнесены 205 обращений (37,1%), остальные переданы в другие правоохранительные структуры, либо оставлены без разрешения.

Также в 2021 году по сравнению с 2020 годом с 96 до 140 (+45,8%) увеличилось количество звонков на телефон доверия, из них 82 направлены для разрешения по подведомственности.

По вопросам, не относящимся к компетенции СКР, в 2021 году поступило 1260 обращений (в 2020 году — 1189). Отмечается, что всем заявителям даны разъяснения.

«Как правило, граждане жаловались на процессуальные действия сотрудников других государственных органов и учреждений, сообщали о совершении сотрудниками органов государственной власти и местного самоуправлениядисциплинарных проступков и сообщали иные доводы, а также жаловались на решения судов», — говорят в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах в рамках борьбы с коррупцией началось анкетирование пациентов больниц. Специальные ящики установлены в республиканском онкологическом диспансере, затем их планируется установить в других медицинских учреждениях.