Астрахань, , 11:43 — REGNUM В Астраханской области весной введут временный запрет на вылов воблы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, готов соответствующий проект приказа Минсельхоза РФ.

Петр Кончаловский. Натюрморт. Пиво и вобла. 1912

Предполагается, что запрет будет введён с 1 по 10 апреля и будет распространяться и на промысловиков, и на рыболовов-любителей. Ранее договорённость об этом была достигнута между правительством региона, Росрыболовством и Волжско-Каспийским филиалом Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Т

Причиной таких мер стало сокращение запасов воблы.

«Некогда самый многочисленный вид — вобла, — доля которого от общего вылова доходила до 40%, в настоящее время находится в глубокой депрессии с сохранением отрицательной динамики на перспективу. По данным мониторинга в 2021 году, промысловый запас воблы оценивается всего лишь в 22 тыс. тонн, что близко к критическому», — заявил областной министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслан Пашаев.

В период нереста будут проходить рейды по контролю за правилами вылова рыбы. Чтобы не допустить заиливания западно-подстепных ильменей, где находятся нерестилища многих видов рыб, туда предлагается запускать растительноядных рыб. Большая роль в сохранении рыбных запасов отведена товарной аквакультуре. Ежегодно в естественную среду обитания выпускают около 38 млн штук молоди осетровых видов рыб и около 2 млрд штук молоди частиковых рыб.