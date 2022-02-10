Астрахань, 10 февраля 2022, 11:43 — REGNUM В Астраханской области весной введут временный запрет на вылов воблы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, готов соответствующий проект приказа Минсельхоза РФ.
Предполагается, что запрет будет введён с 1 по 10 апреля и будет распространяться и на промысловиков, и на рыболовов-любителей. Ранее договорённость об этом была достигнута между правительством региона, Росрыболовством и Волжско-Каспийским филиалом Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства. Т
Причиной таких мер стало сокращение запасов воблы.
В период нереста будут проходить рейды по контролю за правилами вылова рыбы. Чтобы не допустить заиливания западно-подстепных ильменей, где находятся нерестилища многих видов рыб, туда предлагается запускать растительноядных рыб. Большая роль в сохранении рыбных запасов отведена товарной аквакультуре. Ежегодно в естественную среду обитания выпускают около 38 млн штук молоди осетровых видов рыб и около 2 млрд штук молоди частиковых рыб.