Подгорица, 10 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Пенсионеры с севера Черногории объявили, что если их требования не будут выполнены до 1 марта, то они выйдут на акции протеста, которые организуют во всех муниципалитетах на севере Черногории.

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Директор НПО «Евромост» Альмер Мекич сообщил, что на севере Черногории проживает около 29 тысяч пенсионеров, из них больше всего в Биело-Поле — 7,5 тысячи, за ними следуют Плевля и Беране.

«Из этих 29 000 пенсионеров 20 000 находятся в тяжелом экономическом положении и находятся на грани голодной смерти. Этому способствовал резкий рост цен», — сказал Мекич.

Он говорит, что на севере Черногории проживает наибольшее количество пенсионеров с самыми низкими пенсиями в стране. Он также указывает на скачок цен на продукты питания, такие как масло, которое в 2015 году стоило от 0,95 до 1,03 евро, а сегодня — 1,87 евро.