Новый медцентр Якутии станет импульсом для улучшения онкопомощи
Якутск, 10 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Новый онкологический центр Якутии, который строят в республике по нацпроекту «Здравоохранение», намерены ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он станет импульсом для дальнейшего улучшения качества онкопомощи в регионе, высказала мнение 10 февраля главный врач Якутского республиканского онкодиспансера, хирург-онколог высшей категории Татьяна Николаева.
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Она подчеркнула, что онкоклинический центр Якутии вместит 210 пациентов и будет оснащен самым современным диагностическим и лечебным оборудованием экспертного класса. Это обеспечит комплексное и всестороннее оказание медицинской помощи онкологическим больным, улучшит показатели ранней диагностики рака.
В республике готовят кадры для нового медучреждения. В 2019 году в Северо-Восточном государственном университете из ординатуры выпустились первые специалисты, подготовленные по специальной программе. Часть специалистов учатся в ведущих профильных заведениях, в том числе по программам целевого набора — на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, МНИОИ им. П.А. Герцена.
Татьяна Николаева также напомнила, что сейчас в республике действуют программы, направленные на раннюю диагностику заболеваний. В отдаленные районы выезжает «онкодесант» — группа профильных специалистов, работающих в том числе в арктических районах.
Как сообщало ИА REGNUM, на строительство второй очереди онкологического центра, с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком, государством выделено 5,9 млрд рублей. В новый онкологический центр Якутии, который строят в республике, планируется трудоустроить более 1000 сотрудников.