Якутск, 10 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Новый онкологический центр Якутии, который строят в республике по нацпроекту «Здравоохранение», намерены ввести в эксплуатацию в 2023 году. Он станет импульсом для дальнейшего улучшения качества онкопомощи в регионе, высказала мнение 10 февраля главный врач Якутского республиканского онкодиспансера, хирург-онколог высшей категории Татьяна Николаева.

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«Четыре отделения хирургического профиля планируют выполнение до 4 тысяч операций в год, включая высокотехнологичную медицинскую помощь. По нашим предварительным оценкам, в центре будет работать около 1200 человек (включая немедицинский персонал). В планах онкослужбы региона организация референс-центра 2-го уровня по патологоанатомической, цитологической и дифференциальной диагностике, внедрение новых хирургических методов лечения злокачественных новообразований, работа по лекарственной противоопухолевой терапии путем применения современных эффективных иммуноонкологических препаратов и их различных комбинаций, развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Часть онкологических операций, которые раньше приходилось проводить вне нашего региона, мы теперь сможем проводить в Якутске», — отметила Татьяна Николаева.

Она подчеркнула, что онкоклинический центр Якутии вместит 210 пациентов и будет оснащен самым современным диагностическим и лечебным оборудованием экспертного класса. Это обеспечит комплексное и всестороннее оказание медицинской помощи онкологическим больным, улучшит показатели ранней диагностики рака.

«Государство уделяет внимание развитию оказания медицинской помощи по профилю «онкология» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», одной из целей которого является снижение смертности от онкологических заболеваний», — обратила внимание Татьяна Николаева.

В республике готовят кадры для нового медучреждения. В 2019 году в Северо-Восточном государственном университете из ординатуры выпустились первые специалисты, подготовленные по специальной программе. Часть специалистов учатся в ведущих профильных заведениях, в том числе по программам целевого набора — на базе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, МНИОИ им. П.А. Герцена.

Татьяна Николаева также напомнила, что сейчас в республике действуют программы, направленные на раннюю диагностику заболеваний. В отдаленные районы выезжает «онкодесант» — группа профильных специалистов, работающих в том числе в арктических районах.

«Уже в 20 центральных районных больницах созданы кабинеты онкоскрининга… Порядка 300 человек из них получили помощь на 1−2 стадии болезни и предопухолевой стадии. По нормативам ВОЗ, это хорошая, качественная работа служб диагностики. Якутским опытом интересуются другие регионы Дальнего Востока и Сибири», — рассказала хирург-онколог.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство второй очереди онкологического центра, с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек с радиологическим отделением и хозблоком, государством выделено 5,9 млрд рублей. В новый онкологический центр Якутии, который строят в республике, планируется трудоустроить более 1000 сотрудников.