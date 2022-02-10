София, 10 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Болгарии наряду с действующими семейными врачами свою деятельность начнут семейные фармацевты. Об этом 10 февраля со ссылкой на болгарское министерство здравоохранения сообщает БНР.

PavelD Болгария

По словам главы минздрава Болгарии Асены Сербезовой, новая структура облегчит доступ жителям Болгарии к качественным и недорогим медикаментам, получение которых в настоящее время затруднено по ряду причин.

«Сейчас обсуждаются возможности оказания соответствующей фармацевтической помощи в тех муниципалитетах, где нет аптек, — отметила, в частности, она. — Со временем эта практика распространится на всю страну».

Напомним в данный момент получить многие лекарства в Болгарии можно лишь в специализированных аптечных структурах. В случае введения практики семейных фармацевтов сотни наименований медикаментов в стране станут общедоступными.