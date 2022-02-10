Ростов-на-Дону, , 11:43 — REGNUM Жертвами карателей в период оккупации Ростовской области стали не менее 125 тыс. мирных граждан и военнослужащих. Об этом в ходе судебного заседания по уголовному делу о признании геноцида советского народа на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны сообщил прокурор Ростовской области Роман Прасков.

Война Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе изучения архивных документов установлено, что в период оккупации городов и районов Ростовской области расстреляно не менее 96 тыс. мирных граждан, 29 тыс. военнопленных, вывезено в Германию не менее 85 тыс. советских граждан. Потерпевшими признаны жители Дона, которые подростками были угнаны в Германию на тяжёлые работы, чьи родственники были убиты.

«Рецидивы прошлого в наши дни гулким эхом звучат всё чаще и чаще», — отметил прокурор, отмечая важность признания убийств тысяч мирных граждан Советского Союза геноцидом.

Роман Прасков обратил внимание участившуюся практику попыток переписать историю и принизить роль Советского Союза в победе над фашистами.

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