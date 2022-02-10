Рамалла , 10 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Центральный совет Палестины принял решение об одностороннем прекращении обязательств Организации освобождения Палестины (ОПП) и Палестинской администрации по всем соглашениям с Израилем. Об этом 10 февраля сообщает информационное агентство Quds.

Rawan.nassrallah Палестинский флаг над Рамаллой

По данным журналистов, решение было принято в ответ на неоднократное нарушение Израилем двусторонних соглашений.

«В соответствии с нормами международного права Совет решил отменить выполнение обязательств Организации освобождения и Палестинской администрации всех соглашений с сионистским образованием, главным из которых является приостановление признания государства сионистского образования до тех пор, пока оно не признает Государство Палестина в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве столицы», — сообщили в Палестинской автономии.