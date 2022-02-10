Москва, , 11:39 — REGNUM По всей видимости, власти США осознали неизбежность успешной реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил преподаватель кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Новиков.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Не исключено, что у США в целом давно сложилось понимание неизбежности успешной реализации этого проекта, — сказал Новиков. — Ведь даже активно продвигаемые новые европейские энергопакеты не нанесли решающего удара по «Северному потоку — 2», и дорога к его полноценному функционированию полностью открыта. Не исключено, что США несколько хитрят, называя газопровод последним «рычагом влияния», сдерживающим агрессию России против Украины и восточно-европейских стран, так как, по их мнению, если нападения не будет, то опять же только благодаря совместным усилиям США по усмирению «российских энергетических амбиций» и добровольной «демократичной уступке» в газовом вопросе».

При этом, как пояснил Новиков, в долгосрочном плане Вашингтон продолжает видеть существенные перспективы в поставках СПГ на европейский рынок по крайне высоким ценам.

«А для их поддержания необходимо не столько ограничить уже существующие каналы поступления российского газа (в том числе «Северный поток — 2»), сколько постоянно держать европейских союзников в напряжении и демонстрировать давление на Газпром или ненадежность партнерства с российской стороной, — сказал эксперт. — Для этого в западных СМИ и экспертных кругах сейчас раскручивается тема с ненужностью реализации и перезаключения договоров о долгосрочных поставках, а также выгоде цен на спотовом рынке, даже если от этого страдают сами европейские страны, в первую очередь Польша и Прибалтика».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что США пока что удовлетворены текущим уровнем санкционного давления на «Северный поток — 2».

Читайте ранее в этом сюжете: США берут тайм-аут в санкционном давлении на «Северный поток – 2»?