Москва, 10 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Скорее всего, США пока что удовлетворены текущим уровнем санкционного давления на «Северный поток — 2» и европейско-российские компании, его осуществляющие. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил преподаватель кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Новиков.

Nord Stream 2. Paul Langrock «Северный поток — 2»

«При этом США постоянно и пристально оценивают эффективность ранее введенных санкций, которые когда-то распугали существенное число европейских и международных фирм-партнеров проекта при прокладке заключительного этапа трубопровода, — сказал Новиков. — Вероятно, Вашингтон пока чувствует некую уверенность в своих лоббистских возможностях в общеевропейских структурах (особенно Европарламенте и Еврокомиссии), а возможно, и в части проатлантически настроенных германских элит (партии «Зеленых»)».

Именно поэтому, как полагает Новиков, США взяли тайм-аут в введении нового пакета мер, чтобы не распугать лобби германских промышленников и окончательно не обрушить электоральные рейтинги своих ключевых союзников из числа политиков ФРГ.

«Кроме того, на фоне недавнего визита канцлера Олафа Шольца не исключены кулуарные договоренности вроде единого санкционного ответа только в случае полномасштабного конфликта России-Украины, вероятность которого западноевропейские страны оценивают как крайне низкую или несущественную», — сказал Новиков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ест версия, что без российского газа ЕС продолжил бы страдать от энергетического кризиса, даже если бы другие поставщики (США, Алжир, Азербайджан и Норвегия) нарастили свои поставки.