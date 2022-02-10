Москва, , 11:37 — REGNUM В партии «Новые люди» предлагают ввести единый федеральный оклад учителя в размере 75 тыс. рублей.

Алексей Нечаев Фотографии пресс-службы партии «Новые люди»

«Мы предлагаем и будем настойчиво продвигать идею введения единого федерального оклада учителя в размере 75 тысяч рублей. Причем выплачивать его нужно, минуя долгий ряд трансфертов «федерация — регион — муниципалитет — школа», напрямую учителю из федерального бюджета», — отметил лидер партии депутат Госдумы Алексей Нечаев в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство просвещения представило статистику, согласно которой три четверти российских учителей получают оклад ниже прожиточного минимума — 12 800 рублей. С надбавками и переработками выходит в среднем 45 тыс. рублей в месяц, но и это на 10 тыс. меньше, чем средняя зарплата в стране по данным Росстата.

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