Париж, , 11:37 — REGNUM В Индо-Тихоокеанском регионе Индонезия стала второй после Индии страной, которая приобретает истребители Rafale. Об этом министр обороны Франции Флоренс Парли написала в Twitter.

Флоранс Парли Jim Mattis

«Франция играет важную роль в регионе. Страна гордится своим вкладом в модернизацию вооруженных сил Индонезии, которая играет ключевую роль в АСЕАН и в Индо-Тихоокеанском регионе», — написала Флоренс Парли в Twitter.

По словам министра обороны Франции, Индонезия сотрудничает с французской промышленностью в области подводных лодок.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Индонезии подписал контракт на поставку шести французских истребителей Rafale.

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